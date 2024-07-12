Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Adıyaman Haberleri

        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum, Adıyaman'da deprem konutlarını inceledi:

        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "2025 yılına geldiğimizde 11 ilimiz artık deprem bölgesi olarak anılmayacak. 11 ilimiz tam aksine güçlü alt yapısıyla, güçlü konutlarıyla, güçlü sanayisiyle, turizmiyle bölgenin lider şehirleri konumuna gelecek." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.07.2024 - 15:12 Güncelleme: 12.07.2024 - 15:12
        ABONE OL
        ABONE OL
        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum, Adıyaman'da deprem konutlarını inceledi:
        ABONE OL
        ABONE OL

        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "2025 yılına geldiğimizde 11 ilimiz artık deprem bölgesi olarak anılmayacak. 11 ilimiz tam aksine güçlü alt yapısıyla, güçlü konutlarıyla, güçlü sanayisiyle, turizmiyle bölgenin lider şehirleri konumuna gelecek." dedi.

        Adıyaman'ın merkez İndere Bölgesi'nde yapımı devam eden kalıcı konutları inceleyen Bakan Kurum, daha sonra gazetecilere yaptığı açıklamada, depremlerden etkilenen 11 ili ayağa kaldırmak için çalıştıklarını söyledi.

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla bölgede deprem dönüşüm seferberliği yürüttüklerini anlatan Kurum, şunları kaydetti:

        "(İndere Bölgesi) Yaklaşık 16 bin konutumuzun burada inşa faaliyetleri yürütülüyor. Nereden bakarsanız bakın burada 50 bin Adıyamanlı vatandaşımız yaşayacak. Burada yaşadığında okuluyla, camisiyle, yeşil alanıyla, meydanıyla örnek bir şehir olsun istiyoruz. Bu anlayışla yerin üstünde yuvalarımızı, ticari ünitelerimizi yaparken bir taraftan da alt yapısıyla yine örnek bir uydu kent, örnek bir şehircilik modeli olması amacıyla yerin altında da binlerce kilometrelik alt yapı, kanalizasyon, yağmur suyu gibi hatlarımızı şehrimizin ihtiyaçları doğrultusunda yapmaya gayret gösteriyoruz. Bugün 11 ilimizde 276 bin konutun şantiyesi hızla ilerlemektedir. Toplamda 441 bin hak sahibi vatandaşımız için il il yerinde gidip tespitleri yapmak suretiyle gerek şehrin çeperindeki belirlediğimiz alanlarda gerekse şehrin içindeki rezerv alanlarda projelerimizi hızlı bir şekilde yürütüyoruz."

        - 76 bin konut teslim edildi

        Ekiplerin köylerde de çalışmalar yürüttüğünü, deprem bölgesini kısa sürede ayağa kaldıracaklarını dile getiren Kurum, şöyle devam etti:

        "Şu ana kadar 76 bin konutumuzun tüm deprem bölgesinde teslimlerini gerçekleştirdik. Yıl sonuna kadar inşallah 200 bin konutun teslimini gerçekleştiriyor olacağız. Hamdolsun 11 ilimizde çok önemli mesafeler aldık. Çabalarımızın da meyvelerini konut teslimleriyle birlikte almaya başladık. Orada vatandaşlarımızın yeni yuvalarına kavuştuğu güzel bir süreci de yine kardeşlerimizle, vatandaşlarımızla birlikte yürütüyoruz. Çok daha hızlı çalışacağız. Çok daha hızlı mesafe kat edeceğiz. İnşallah her ay 25-30 bin konutumuzu tüm deprem bölgesinde teslim edip vatandaşlarımıza inşallah sağlam, güvenli konutlarda oturmalarına imkan sağlayacağız. Hedefimiz, Sayın Cumhurbaşkanımızın da talimatları bu yöndedir. 2025 sonuna kadar 11 ilimizde, ilçelerimizde evine girmeyen depremzede kardeşimiz kalmayacak. Bu anlayışla çalışacağız. Bu anlayışla gece gündüz arkadaşlarımız inşallah bu hizmetleri yapıyor olacak."

        - "11 ilimiz, Türkiye'nin kalkınma ve refah bölgesi olarak anılacak"

        Adıyaman'da 8 bin 174 konutu hak sahiplerine teslim ettiklerini belirten Kurum, 45 bin 444 konutun inşasının il ve ilçelerde devam ettiğini aktardı.

        Deprem bölgesinin yeniden ayağa kalkması için durmadan çalışmaya devam edeceklerini söyleyen Kurum, sözlerini şöyle sürdürdü:

        "Deprem bölgesinin ayağa kalkması hepimizin derdi. Buradaki her bir kardeşim, buradaki her bir vatandaşım depremde kaybettiğimiz şehitlerimizin bize emanetidir. İşimize böyle bakıyoruz. Şehitlerimizin emanetine gözümüz pahasına, canımız pahasına sahip çıkacağız. Onların hedeflerini, onların hayallerini inşallah Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde hep birlikte gerçekleştireceğiz. 11 ilimizin hiçbir yerinde, hiçbir kardeşimiz kendisini asla ve asla yalnız hissetmeyecek. Çünkü burada kim yaşıyorsa Kürdüyle, Lazıyla, Çerkeziyle, alevisiyle, sünnisiyle hepimiz kardeşiz. Tüm kardeşlerimizle birlikte şehirlerimizi kimseyi ayırt etmeden, kimseyi geri bırakmadan inşallah bu şehirlerimizi ayağa kaldıracağız. Devletimizin eli her zaman buradaki kardeşlerimizin omzunda olacak. 2025 yılına geldiğimizde 11 ilimiz artık deprem bölgesi olarak anılmayacak. 11 ilimiz tam aksine güçlü alt yapısıyla güçlü konutlarıyla, güçlü sanayisiyle, turizmiyle bölgenin lider şehirleri konumuna gelecek. 11 ilimiz Türkiye'nin kalkınma ve refah bölgesi olarak anılacak."

        Bakan Kurum'a, Vali Osman Varol, AK Parti Adıyaman milletvekilleri Resul Kurt, İshak Şan, Mustafa Alkayış ve Hüseyin Özhan, Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Hikmet Uz, kurum amirleri ve diğer ilgililer eşlik etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Fenomen soruşturması: Neslim ve İnanç Güngen çifti ile çalışanların ifadeleri ortaya çıktı
        Fenomen soruşturması: Neslim ve İnanç Güngen çifti ile çalışanların ifadeleri ortaya çıktı
        Uyarılara rağmen sonu gelmiyor! 7 yaşında hayata veda!
        Uyarılara rağmen sonu gelmiyor! 7 yaşında hayata veda!
        Arap turistler, golf aracıyla Uzungöl'e düştü
        Arap turistler, golf aracıyla Uzungöl'e düştü
        Babalarının ölümünü aydınlattılar!
        Babalarının ölümünü aydınlattılar!
        Küçülen kıyafetlerini verecekti evinde öldürüldü! Sıcak gelişme!
        Küçülen kıyafetlerini verecekti evinde öldürüldü! Sıcak gelişme!
        Bakan Kacır'dan otomotivde yeni yatırım açıklaması
        Bakan Kacır'dan otomotivde yeni yatırım açıklaması
        Beşiktaş defteri kapandı! Fenerbahçe...
        Beşiktaş defteri kapandı! Fenerbahçe...
        Kayıp genç kız, parçalanmış halde bulundu!
        Kayıp genç kız, parçalanmış halde bulundu!
        İspanya rekor, İngiltere ilk peşinde
        İspanya rekor, İngiltere ilk peşinde
        En çok sıçrama yapan 10 futbolcu!
        En çok sıçrama yapan 10 futbolcu!
        Karahan'dan faiz konusunda temkinli yaklaşım
        Karahan'dan faiz konusunda temkinli yaklaşım
        İbrahim Tatlıses ameliyat oldu
        İbrahim Tatlıses ameliyat oldu
        Bu kadarını kimse beklemiyordu!
        Bu kadarını kimse beklemiyordu!
        Tok tutuyor, şeker oranı düşük! Bu 7 meyveyi listenize ekleyin
        Tok tutuyor, şeker oranı düşük! Bu 7 meyveyi listenize ekleyin
        Maç yorgunluğunu Bodrum'da attılar
        Maç yorgunluğunu Bodrum'da attılar
        Danimarkalı ünlü futbolcu Bodrum'da aşka geldi
        Danimarkalı ünlü futbolcu Bodrum'da aşka geldi
        En-Nesyri'de kader haftası!
        En-Nesyri'de kader haftası!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Enflasyon 2021'de ne giydi?
        Enflasyon 2021'de ne giydi?
        İtalya'da tepki çeken karar
        İtalya'da tepki çeken karar

        Benzer Haberler

        Bakan Kurum: Yıl sonuna kadar toplamda en az 200 bin konutu teslim edeceğiz
        Bakan Kurum: Yıl sonuna kadar toplamda en az 200 bin konutu teslim edeceğiz
        Adıyaman'daki depremzede hak sahiplerinin yarısı sene sonuna kadar evine ka...
        Adıyaman'daki depremzede hak sahiplerinin yarısı sene sonuna kadar evine ka...
        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum, Adıyaman'da:
        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum, Adıyaman'da:
        Bakan Kurum, Adıyaman'da (2)
        Bakan Kurum, Adıyaman'da (2)
        Bakan Kurum, Adıyaman'da
        Bakan Kurum, Adıyaman'da
        Adıyaman'da inşaattan düşen işçi yaralandı
        Adıyaman'da inşaattan düşen işçi yaralandı