Bakan Kurum, Adıyaman'da deprem konutlarını inceledi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Adıyaman'da yapımı devam eden kalıcı konutlar ile kentsel dönüşüm konutlarını inceledi.

Bakan Kurum, Adıyaman ziyaretinde Mara ve Musalla Mahallesi'nde kentsel dönüşüm projesi kapsamında yapımı devam eden konutlarda incelemelerde bulundu.

Dört ayrı etaptan oluşan konutların bulunduğu alanda yetkililerden bilgi alan Kurum, daha sonra örnek daireyi gezdi.

Temaslarının ardından Gölbaşı ve Besni ilçelerine geçen Kurum, burada da depremzedeler için inşa edilen kalıcı konutları yerinde inceledi, koordinasyon toplantılarına katıldı.