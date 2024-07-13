Adıyaman'da bir kişi yaşadığı konteynerde ölü bulundu
Adıyaman'da bir kişi yalnız yaşadığı konteynerde ölü bulundu.
Adıyaman'da bir kişi yalnız yaşadığı konteynerde ölü bulundu.
Hasan Yaşar'dan (35) haber alamayan yakınları, yaşadığı K12 konteyner kente gitti.
Konteynerden içeri giren yakınları, Yaşar'ı yerde hareketsiz buldu.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde hayatını kaybettiği belirlenen Yaşar'ın cenazesi, otopsi için Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine gönderildi.
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