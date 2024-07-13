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        Adıyaman'da kamyonetle otomobilin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı

        Adıyaman'da otomobille kamyonetin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.07.2024 - 22:09 Güncelleme: 13.07.2024 - 22:09
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        Adıyaman'da kamyonetle otomobilin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı
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        Adıyaman'da otomobille kamyonetin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.

        H.Ç. idaresindeki 06 DY 0107 plakalı otomobil, Adıyaman-Şanlıurfa kara yolunun Bölge Trafik Şube Müdürlüğü yakınlarında İ.Ç. yönetimindeki 21 AAG 684 plakalı kamyonetle çarpıştı.

        Kazada sürücü H.Ç. ile otomobildeki 5 kişi yaralandı.

        Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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