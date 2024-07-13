Adıyaman'da kamyonetle otomobilin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı
Adıyaman'da otomobille kamyonetin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.
Adıyaman'da otomobille kamyonetin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.
H.Ç. idaresindeki 06 DY 0107 plakalı otomobil, Adıyaman-Şanlıurfa kara yolunun Bölge Trafik Şube Müdürlüğü yakınlarında İ.Ç. yönetimindeki 21 AAG 684 plakalı kamyonetle çarpıştı.
Kazada sürücü H.Ç. ile otomobildeki 5 kişi yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
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