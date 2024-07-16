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        Adıyaman'da uyuşturucu operasyonlarında 27 şüpheli yakalandı

        Adıyaman'da uyuşturucu operasyonlarında 27 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.07.2024 - 14:00 Güncelleme: 16.07.2024 - 14:01
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        Adıyaman'da uyuşturucu operasyonlarında 27 şüpheli yakalandı
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        Adıyaman'da uyuşturucu operasyonlarında 27 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, il merkezi ve ilçelerinde uyuşturucu satıcı ve kullanıcılarına yönelik çalışma başlatıldı.

        Ekiplerce 8-15 Temmuz tarihleri arasında yapılan operasyonlarda 27 şüpheli yakalandı.

        Adreslerde yapılan aramalarda bir miktar uyuşturucu, 106 kök kenevir ve 2 uyuşturucu içme aparatı ele geçirildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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