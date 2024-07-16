Adıyaman'da uyuşturucu operasyonlarında 27 şüpheli yakalandı
Adıyaman'da uyuşturucu operasyonlarında 27 şüpheli gözaltına alındı.
Adıyaman'da uyuşturucu operasyonlarında 27 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, il merkezi ve ilçelerinde uyuşturucu satıcı ve kullanıcılarına yönelik çalışma başlatıldı.
Ekiplerce 8-15 Temmuz tarihleri arasında yapılan operasyonlarda 27 şüpheli yakalandı.
Adreslerde yapılan aramalarda bir miktar uyuşturucu, 106 kök kenevir ve 2 uyuşturucu içme aparatı ele geçirildi.
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