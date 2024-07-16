Adıyaman'da inşaattan düşen işçi yaralandı
Adıyaman'da inşaat şantiyesinde yüksekten düşen işçi ağır yaralandı.
Adıyaman'da inşaat şantiyesinde yüksekten düşen işçi ağır yaralandı.
Yeni Mahallesi 3. Çevre Yolunda bir inşaat şantiyesinde çalışan F.B, dengesini kaybederek yaklaşık 3 metre yükseklikten yere düştü.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan işçinin, sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
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