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        Adıyaman'da inşaattan düşen işçi yaralandı

        Adıyaman'da inşaat şantiyesinde yüksekten düşen işçi ağır yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.07.2024 - 15:41 Güncelleme: 16.07.2024 - 15:42
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        Adıyaman'da inşaattan düşen işçi yaralandı
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        Adıyaman'da inşaat şantiyesinde yüksekten düşen işçi ağır yaralandı.

        Yeni Mahallesi 3. Çevre Yolunda bir inşaat şantiyesinde çalışan F.B, dengesini kaybederek yaklaşık 3 metre yükseklikten yere düştü.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan işçinin, sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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