Şanlıurfa'da tedavisi tamamlanan dağ keçisi Adıyaman'da doğaya bırakıldı

Adıyaman'da 8 ay önce yaralı halde bulunan dağ keçisi, tedavi edilmek için Doğa Koruma ve Milli Parklar Şanlıurfa Şube Müdürlüğü Gölpınar Yaban Hayvanı Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezine götürüldü.

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