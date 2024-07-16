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        Şanlıurfa'da tedavisi tamamlanan dağ keçisi Adıyaman'da doğaya bırakıldı

        Adıyaman'da yaralı halde bulunan dağ keçisi, Şanlıurfa'daki 8 aylık tedavisinin ardından doğaya bırakıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.07.2024 - 16:23 Güncelleme: 16.07.2024 - 16:23
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        Şanlıurfa'da tedavisi tamamlanan dağ keçisi Adıyaman'da doğaya bırakıldı
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        Adıyaman'da yaralı halde bulunan dağ keçisi, Şanlıurfa'daki 8 aylık tedavisinin ardından doğaya bırakıldı.

        Adıyaman'da 8 ay önce yaralı halde bulunan dağ keçisi, tedavi edilmek için Doğa Koruma ve Milli Parklar Şanlıurfa Şube Müdürlüğü Gölpınar Yaban Hayvanı Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezine götürüldü.

        Merkezde uygulanan 8 aylık tedavi sürecinin ardından dağ keçisi, Adıyaman'da yeniden doğaya bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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