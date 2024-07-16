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        Adıyaman'da otluk alanda çıkan yangına müdahale ediliyor

        Adıyaman'da otluk alanda çıkan yangın söndürülmeye çalışılıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.07.2024 - 18:57 Güncelleme: 16.07.2024 - 18:57
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        Adıyaman'da otluk alanda çıkan yangına müdahale ediliyor
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        Adıyaman'da otluk alanda çıkan yangın söndürülmeye çalışılıyor.

        Ahmet Hoca köyü yakınlarında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye itfaiye, Orman İşletme Müdürlüğü, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi.

        Kısa sürede geniş alana yayılan ve bahçelik alana sıçrayan yangına ekiplerin müdahalesi sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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