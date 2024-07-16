Adıyaman'da otluk alanda çıkan yangına müdahale ediliyor
Adıyaman'da otluk alanda çıkan yangın söndürülmeye çalışılıyor.
Adıyaman'da otluk alanda çıkan yangın söndürülmeye çalışılıyor.
Ahmet Hoca köyü yakınlarında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye, Orman İşletme Müdürlüğü, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi.
Kısa sürede geniş alana yayılan ve bahçelik alana sıçrayan yangına ekiplerin müdahalesi sürüyor.
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