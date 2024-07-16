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        GÜNCELLEME - Adıyaman'da otluk alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

        Adıyaman'da otluk alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.07.2024 - 18:57 Güncelleme: 16.07.2024 - 18:57
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        GÜNCELLEME - Adıyaman'da otluk alanda çıkan yangın kontrol altına alındı
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        Adıyaman'da otluk alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.

        Ahmet Hoca köyü yakınlarında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye itfaiye, Orman İşletme Müdürlüğü, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi.

        Kısa sürede geniş alana yayılan ve bahçelik alana sıçrayan yangının söndürülmesi için TOMA da kullanıldı.

        Köylülerin de söndürme çalışmalarına destek verdiği yangın yaklaşık 5 saat sonra kontrol altına alındı.

        Ekiplerin bölgedeki soğutma çalışmaları sürüyor.

        Adıyaman Valisi Osman Varol da yangın dolayısıyla bölgeye giderek söndürme çalışmaları hakkında bilgi aldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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