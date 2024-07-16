GÜNCELLEME - Adıyaman'da otluk alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

Adıyaman Valisi Osman Varol da yangın dolayısıyla bölgeye giderek söndürme çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Kısa sürede geniş alana yayılan ve bahçelik alana sıçrayan yangının söndürülmesi için TOMA da kullanıldı.

Ahmet Hoca köyü yakınlarında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

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