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        Adıyaman'da tır ile otomobil çarpıştı, 1 kişi öldü 3 kişi yaralandı

        Adıyaman'ın Besni ilçesinde tır ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.07.2024 - 05:39 Güncelleme: 17.07.2024 - 05:39
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        Adıyaman'da tır ile otomobil çarpıştı, 1 kişi öldü 3 kişi yaralandı
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        Adıyaman'ın Besni ilçesinde tır ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

        Sürücülerin isimleri öğrenilemeyen 02 FY 896 plakalı tır ile 06 BTK 480 plakalı otomobil, Besni yol ayrımında çarpıştı.

        Kazada otomobilde bulunan 4 kişi yaralandı.

        Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine AFAD, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Otomobilde sıkışan yaralılar, ekiplerin yardımıyla çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

        Ambulanslarla Besni Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Gökhan Kaya yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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