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        Şanlıurfa, Kahramanmaraş ve Adıyaman'da sıcak hava etkisini sürdürüyor

        Şanlıurfa, Kahramanmaraş ve Adıyaman'da sıcak hava yaşamı olumsuz etkiliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.07.2024 - 14:49 Güncelleme: 17.07.2024 - 14:49
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        Şanlıurfa, Kahramanmaraş ve Adıyaman'da sıcak hava etkisini sürdürüyor
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        Şanlıurfa, Kahramanmaraş ve Adıyaman'da sıcak hava yaşamı olumsuz etkiliyor.

        Şanlıurfa'da sıcak hava etkisini sürdürüyor.

        Türkiye'de sıcaklıkların en yüksek ölçüldüğü kentler arasındaki Şanlıurfa'da, termometreler 43 dereceyi gösterdi.

        Kentte, vatandaşlar serinlemek için tarihi Balıklıgöl çevresi ile gölgelik alanları tercih etti.

        - Kahramanmaraş

        Sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği Kahramanmaraş'ta, termometreler gölgede 37 dereceyi gösterdi.

        Sıcaktan bunalan bazı vatandaşlar park ve bahçelerdeki gölgelik alanları tercih etti.

        Meteoroloji yetkilileri, sıcak havanın bir süre daha etkisini sürdüreceğini belirtti.

        - Adıyaman

        Hava sıcaklıklarının 40 derecenin üzerinde ölçüldüğü Adıyaman'da da vatandaşlar serinlemek için parkları, havuzları ve gölgelik alanları tercih etti.

        Bazı vatandaşların ise cami içerisinde serinlemek için dinlendiği görüldü.

        Havuz işletmecisi Uğur Sever, sıcak bir bölgede yaşadıklarını, vatandaşların yüzmek ve serinlemek için havuzları tercih ettiğini söyledi.

        Çocuk ve yetişkinler için havuzlar bulunduğunu aktaran Sever, taleplerin yoğun olduğunu kaydetti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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