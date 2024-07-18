Adıyaman'da kamyonet ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 8 kişi yaralandı
Adıyaman'ın Besni ilçesinde kamyonet ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 8 kişi yaralandı.
Adıyaman'ın Besni ilçesinde kamyonet ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 8 kişi yaralandı.
Sugözü mesire alanında R.C. idaresindeki 01 ADS 536 plakalı kamyonet ile M.H. yönetimindeki 01 APN 388 plakalı hafif ticari araç çarpıştı.
Kazada sürücüler ile araçlarda bulunan 6 kişi yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekiplerince mbulanslarla Besni Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.