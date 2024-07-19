Adıyaman'da narkotik suçlarla mücadele uygulamasında 12 şüpheli yakalandı

Bu kapsamda ekiplerce 30 metruk bina, 35 park, 71 sokak, 49 işyerinde uygulama yapıldı, 4 bin 114 kişi ile 699 araç sorgulandı.

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