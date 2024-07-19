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        Adıyaman'da narkotik suçlarla mücadele uygulamasında 12 şüpheli yakalandı

        Adıyaman'da huzurlu sokaklar ve narkotik suçlarla mücadele uygulamasında 12 şüpheli yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.07.2024 - 11:57 Güncelleme: 19.07.2024 - 11:58
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        Adıyaman'da narkotik suçlarla mücadele uygulamasında 12 şüpheli yakalandı
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        Adıyaman'da huzurlu sokaklar ve narkotik suçlarla mücadele uygulamasında 12 şüpheli yakalandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince huzurlu sokaklar ve narkotik suçlarla mücadele uygulaması gerçekleştirildi.

        Bu kapsamda ekiplerce 30 metruk bina, 35 park, 71 sokak, 49 işyerinde uygulama yapıldı, 4 bin 114 kişi ile 699 araç sorgulandı.

        Uygulamada 12 şüpheli yakalandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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