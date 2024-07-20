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        Adıyaman'da kafası demir boruya sıkışan yavru kedi kurtarıldı

        Adıyaman'da kafası demir boruya sıkışan yavru kedi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.07.2024 - 10:09 Güncelleme: 20.07.2024 - 10:09
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        Adıyaman'da kafası demir boruya sıkışan yavru kedi kurtarıldı
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        Adıyaman'da kafası demir boruya sıkışan yavru kedi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

        Yunus Emre Mahallesi'nde yavru bir kedinin kafasının demir boruya sıkıştığını görenler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

        Olay yerine gelen itfaiye ekipleri kediyi bulunduğu yerden çıkarttı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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