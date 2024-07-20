Adıyaman'da kafası demir boruya sıkışan yavru kedi kurtarıldı
Adıyaman'da kafası demir boruya sıkışan yavru kedi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Adıyaman'da kafası demir boruya sıkışan yavru kedi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Yunus Emre Mahallesi'nde yavru bir kedinin kafasının demir boruya sıkıştığını görenler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.
Olay yerine gelen itfaiye ekipleri kediyi bulunduğu yerden çıkarttı.
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