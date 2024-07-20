DEM Parti Adıyaman merkez ilçe başkanına terör gözaltısı

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Yusuf Ö'nün dünkü basın açıklamasında terör örgütü PKK'nın propagandasını yaptığı ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti aleyhinde açıklamalarda bulunduğu gerekçesiyle çalışma yürüttü.

DEM Parti Adıyaman Merkez İlçe Başkanı Yusuf Ö, terör örgütü PKK'nın propagandasını yaptığı ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti aleyhinde açıklamalarda bulunduğu iddiasıyla gözaltına alındı.

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