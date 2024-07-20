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        DEM Parti Adıyaman merkez ilçe başkanına terör gözaltısı

        DEM Parti Adıyaman Merkez İlçe Başkanı Yusuf Ö, terör örgütü PKK'nın propagandasını yaptığı ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti aleyhinde açıklamalarda bulunduğu iddiasıyla gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.07.2024 - 11:31 Güncelleme: 20.07.2024 - 11:35
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        DEM Parti Adıyaman merkez ilçe başkanına terör gözaltısı
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        DEM Parti Adıyaman Merkez İlçe Başkanı Yusuf Ö, terör örgütü PKK'nın propagandasını yaptığı ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti aleyhinde açıklamalarda bulunduğu iddiasıyla gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Yusuf Ö'nün dünkü basın açıklamasında terör örgütü PKK'nın propagandasını yaptığı ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti aleyhinde açıklamalarda bulunduğu gerekçesiyle çalışma yürüttü.

        Gözaltına alınan Yusuf Ö, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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