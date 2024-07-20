GÜNCELLEME - DEM Parti Adıyaman merkez ilçe başkanına terör gözaltısı
DEM Parti Adıyaman Merkez İlçe Başkanı Yusuf Özperçin, terör örgütü PKK'nın propagandasını yaptığı ve Türkiye Cumhuriyeti devleti aleyhinde açıklamalarda bulunduğu iddiasıyla tutuklandı.
DEM Parti Adıyaman Merkez İlçe Başkanı Yusuf Özperçin, terör örgütü PKK'nın propagandasını yaptığı ve Türkiye Cumhuriyeti devleti aleyhinde açıklamalarda bulunduğu iddiasıyla tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Yusuf Özperçin'in dünkü basın açıklamasında terör örgütü PKK'nın propagandasını yaptığı ve Türkiye Cumhuriyeti devleti aleyhinde açıklamalarda bulunduğu gerekçesiyle çalışma yürüttü.
Gözaltına alınan Özperçin, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
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