Adıyaman'da karısını öldüren koca tutuklandı

Merkez Bahçelievler Mahallesi 934. Sokak'ta yaşayan Kemal Biçer, henüz bilinmeyen nedenle dün karısı Esma Biçer'i (41) boğarak öldürdükten sonra, cesedini çuvala koyup binanın bahçesine bırakmış, kötü koku yayılması üzerine çevredekiler, durumu polise bildirmişti. Bahçede bulunan kadının cesedi, olay yerindeki incelemenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırılmıştı.

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