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        Adıyaman'da karısını öldüren koca tutuklandı

        Adıyaman'da karısını boğarak öldüren koca tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.07.2024 - 16:14 Güncelleme: 20.07.2024 - 16:14
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        Adıyaman'da karısını öldüren koca tutuklandı
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        Adıyaman'da karısını boğarak öldüren koca tutuklandı.

        Karısını dün öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan Kemal Biçer, emniyet müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

        Biçer, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

        Merkez Bahçelievler Mahallesi 934. Sokak'ta yaşayan Kemal Biçer, henüz bilinmeyen nedenle dün karısı Esma Biçer'i (41) boğarak öldürdükten sonra, cesedini çuvala koyup binanın bahçesine bırakmış, kötü koku yayılması üzerine çevredekiler, durumu polise bildirmişti. Bahçede bulunan kadının cesedi, olay yerindeki incelemenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırılmıştı.

        Kemal Biçer, polis ekiplerince gözaltına alınmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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