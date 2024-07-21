Adıyaman'da firari hükümlü yakalandı
Adıyaman'da hakkında 22 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Adıyaman'da hakkında 22 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince suçun önlemesi için aranan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı.
Ekipler, "çocuğun cinsel istismarı" suçundan hakkında 22 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.Y'yi operasyonla yakalandı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
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