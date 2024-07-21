Adıyaman'da devrilen traktörün sürücüsü öldü
Adıyaman'ın Kahta ilçesinde devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti.
Adıyaman'ın Kahta ilçesinde devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti.
Narlıdere köyünde bahçede çalışan Hacı Yusuf Yazan (60) yönetimindeki 27 ARY 983 plakalı traktör devrildi.
Traktörün devrildiğini gören çevredekiler durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi.
Çevredekilerin yardımıyla traktörün altından çıkarılan sürücünün hayatını kaybettiği belirlendi.
Yazan'ın cenazesi Kahta Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
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