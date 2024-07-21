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        Adıyaman'da devrilen traktörün sürücüsü öldü

        Adıyaman'ın Kahta ilçesinde devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.07.2024 - 09:59 Güncelleme: 21.07.2024 - 09:59
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        Adıyaman'da devrilen traktörün sürücüsü öldü
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        Adıyaman'ın Kahta ilçesinde devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti.

        Narlıdere köyünde bahçede çalışan Hacı Yusuf Yazan (60) yönetimindeki 27 ARY 983 plakalı traktör devrildi.

        Traktörün devrildiğini gören çevredekiler durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi.

        Çevredekilerin yardımıyla traktörün altından çıkarılan sürücünün hayatını kaybettiği belirlendi.

        Yazan'ın cenazesi Kahta Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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