Adıyaman'da 10 kilo 700 gram skunk ele geçirildi
Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde, şüphe üzerine durdurulan otomobilde, 10 kilo 700 gram skunk ele geçirildi, olayla ilgili 2 şüpheli tutuklandı.
Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde, şüphe üzerine durdurulan otomobilde, 10 kilo 700 gram skunk ele geçirildi, olayla ilgili 2 şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Gölbaşı Narkotik Büro Amirliğine bağlı ekipler, uyuşturucu madde sevkiyatı yapılacağı bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Bu kapsamda ilçe merkezinde kontrol noktası oluşturan ekipler, durdurdukları bir otomobilde yaptıkları aramada, iki valizde 10 kilo 700 gram skunk ele geçirdi.
Yapılan sorgulamalarında çeşitli suçlardan kayıtları bulunan araçtaki S,Ş, M.D, ve E.A, gözaltına alındı.
Adliyeye sevk edilen zanlılardan S.Ş. ve E.A. tutuklandı, M.D. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.