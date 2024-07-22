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        Adıyaman'da şafak operasyonunda yakalanan 7 hırsızlık şüphelisi tutuklandı

        Adıyaman'da şafak vakti eş zamanlı düzenlenen hırsızlık operasyonunda gözaltına alınan 7 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.07.2024 - 18:32 Güncelleme: 22.07.2024 - 18:32
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        Adıyaman'da şafak operasyonunda yakalanan 7 hırsızlık şüphelisi tutuklandı
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        Adıyaman'da şafak vakti eş zamanlı düzenlenen hırsızlık operasyonunda gözaltına alınan 7 şüpheli tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yan Kesicilik Büro Amirliği ekiplerince, 10 evden hırsızlık yapılması ve bir motosikletin çalınmasıyla ilgili yürütülen çalışma kapsamında 19 Temmuz'da düzenlenen operasyonda yakalanan 7 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

        Adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

        Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, 19 Temmuz'da 15 ekip ve 100 personelin katılımıyla 6 adrese eş zamanlı şafak operasyonu düzenlenmiş, operasyonda, ikisi kardeş 7 şüpheli gözaltına alınmıştı. Adreslerde yapılan aramalarda, suçtan elde edildiği değerlendirilen ziynet eşyası ve bir miktar uyuşturucu ele geçirilmişti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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