Adıyaman'daki Kızılin Kanyonu'nun turizme kazandırılması için çalışma yürütülüyor

Adıyaman'da, Atatürk Baraj Gölü kıyısında bulunan Kızılin Kanyonu'nun turizme kazandırılması için çalışmalar sürüyor.

Besni ilçesine bağlı Kızılin Mahallesi'nde yer alan, Göksu ve Fırat nehirlerinin kesiştiği bölgedeki kanyon, manzarasıyla dikkati çekiyor.

Kanyon etrafında Kommagene Krallığı ve Roma dönemine kadar uzanan medeniyetin izlerini gösteren tarihi kalıntılar bulunuyor.

Kanyonun turizme kazandırılması için Besni Kaymakamlığı, GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı ve hayırsever Erdemoğlu ailesi işbirliğinde yürütülen "İskele Projesi" son aşamaya geldi.

Çalışmaların son durumunu inceleyen Besni Kaymakamı Çağlar Partal, gazetecilere yaptığı açıklamada, Kızılin'in hem Türkiye hem de uluslararası çapta bir turizm merkezi haline gelmesini hedeflediklerini belirtti.

Partal, kanyon etrafındaki mağaraların da iskele projesiyle turizme kazandırılacağını aktardı.

Çalışmaların tamamlanmasıyla yerli ve yabancı turistlerin istifade edeceği bir turizm merkezi haline gelecek Kızılin'in aynı zamanda su sporlarına da ev sahipliği yapacağını vurgulayan Partal, su sporları federasyonu işbirliği içinde kürek maratonları düzenleyeceklerini ifade etti.