Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Adıyaman Haberleri

        Adıyaman'daki Kızılin Kanyonu'nun turizme kazandırılması için çalışma yürütülüyor

        Adıyaman'da, Atatürk Baraj Gölü kıyısında bulunan Kızılin Kanyonu'nun turizme kazandırılması için çalışmalar sürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.07.2024 - 11:00 Güncelleme: 23.07.2024 - 11:00
        ABONE OL
        ABONE OL
        Adıyaman'daki Kızılin Kanyonu'nun turizme kazandırılması için çalışma yürütülüyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        Adıyaman'da, Atatürk Baraj Gölü kıyısında bulunan Kızılin Kanyonu'nun turizme kazandırılması için çalışmalar sürüyor.

        Besni ilçesine bağlı Kızılin Mahallesi'nde yer alan, Göksu ve Fırat nehirlerinin kesiştiği bölgedeki kanyon, manzarasıyla dikkati çekiyor.

        Kanyon etrafında Kommagene Krallığı ve Roma dönemine kadar uzanan medeniyetin izlerini gösteren tarihi kalıntılar bulunuyor.

        Kanyonun turizme kazandırılması için Besni Kaymakamlığı, GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı ve hayırsever Erdemoğlu ailesi işbirliğinde yürütülen "İskele Projesi" son aşamaya geldi.

        Çalışmaların son durumunu inceleyen Besni Kaymakamı Çağlar Partal, gazetecilere yaptığı açıklamada, Kızılin'in hem Türkiye hem de uluslararası çapta bir turizm merkezi haline gelmesini hedeflediklerini belirtti.

        Partal, kanyon etrafındaki mağaraların da iskele projesiyle turizme kazandırılacağını aktardı.

        Çalışmaların tamamlanmasıyla yerli ve yabancı turistlerin istifade edeceği bir turizm merkezi haline gelecek Kızılin'in aynı zamanda su sporlarına da ev sahipliği yapacağını vurgulayan Partal, su sporları federasyonu işbirliği içinde kürek maratonları düzenleyeceklerini ifade etti.

        Tüm çalışmaları GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı ve hayırsever Erdemoğlu ailesi ile birlikte yürüttüklerini ifade eden Partal, "İskeleyle birlikte ilk adımı atmış oluyoruz. İnşallah önümüzdeki yıllarda da gerekli çalışmaları yaparak Kızılin'i, Besni'nin ve bölgenin yıldızı bir turizm destinasyonu haline getirmek istiyoruz." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Sinem'in çığlığı yankı buldu!
        Sinem'in çığlığı yankı buldu!
        Yürek yakan son fotoğraflar! Konum atıp yardım istemiş: Donmak üzereyim!
        Yürek yakan son fotoğraflar! Konum atıp yardım istemiş: Donmak üzereyim!
        İşte Mourinho'nun Lugano 11'i!
        İşte Mourinho'nun Lugano 11'i!
        Filistinli gruplar Çin'de birlik anlaşması yaptı
        Filistinli gruplar Çin'de birlik anlaşması yaptı
        Amca ile yeğeni öldüren inat!
        Amca ile yeğeni öldüren inat!
        Harris yeterli delege sayısına ulaştı
        Harris yeterli delege sayısına ulaştı
        Dalgaların çarpışacağı seçim
        Dalgaların çarpışacağı seçim
        Doktorları bile şaşırttı! 3 yıl çekirdekle yaşadı
        Doktorları bile şaşırttı! 3 yıl çekirdekle yaşadı
        Evlenme teklif etti
        Evlenme teklif etti
        Zorba eşini döverken böyle bağırdı: Senin hakkın ölüm!
        Zorba eşini döverken böyle bağırdı: Senin hakkın ölüm!
        Prof. Dr. Naci Görür: En yakın deprem Marmara'da!
        Prof. Dr. Naci Görür: En yakın deprem Marmara'da!
        Tarihin en pahalı 5 düğünü!
        Tarihin en pahalı 5 düğünü!
        Sevgili tartışması kanlı bitti! Erkek arkadaşını bıçakla öldürdü
        Sevgili tartışması kanlı bitti! Erkek arkadaşını bıçakla öldürdü
        Yabancı oyuncu sınırlamasında değişiklik!
        Yabancı oyuncu sınırlamasında değişiklik!
        Kamu işçisi arasında 10 puan zam farkı
        Kamu işçisi arasında 10 puan zam farkı
        Dünya insanların hayatta kalamayacağı kadar ısınıyor mu?
        Dünya insanların hayatta kalamayacağı kadar ısınıyor mu?
        Kamala Harris'in kilit konularda duruşu nasıl?
        Kamala Harris'in kilit konularda duruşu nasıl?
        Netanyahu Washington'da: Biden ve Trump ile görüşecek mi?
        Netanyahu Washington'da: Biden ve Trump ile görüşecek mi?
        Yüksek sıcaklıklar devam ederken bu bölgelerde yağmur var
        Yüksek sıcaklıklar devam ederken bu bölgelerde yağmur var
        Fenerbahçe'de Wesley gelişmesi!
        Fenerbahçe'de Wesley gelişmesi!

        Benzer Haberler

        Adıyaman'da şafak operasyonunda yakalanan 7 hırsızlık şüphelisi tutuklandı
        Adıyaman'da şafak operasyonunda yakalanan 7 hırsızlık şüphelisi tutuklandı
        Adıyaman'da 10 kilo 700 gram skunk ele geçirildi
        Adıyaman'da 10 kilo 700 gram skunk ele geçirildi
        Adıyaman'da 10 kilo uyuşturucuyla yakalanan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı
        Adıyaman'da 10 kilo uyuşturucuyla yakalanan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı
        Adıyaman'da demir kapıya sıkışan köpek kurtarıldı
        Adıyaman'da demir kapıya sıkışan köpek kurtarıldı
        Adıyaman'da devrilen traktörün sürücüsü öldü
        Adıyaman'da devrilen traktörün sürücüsü öldü
        Adıyaman'da firari hükümlü yakalandı
        Adıyaman'da firari hükümlü yakalandı