Adıyaman'da anız yakan kişiye gözaltı
Adıyaman'da anız yangınına sebep olan şüpheli gözaltına alındı.
Adıyaman'da anız yangınına sebep olan şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkeze bağlı Lokman Mahallesi'nde 2 gün önce çıkan anız yangında 450 dönüm alan ve 220 kök üzüm bağı zarar görmesine ilişkin soruşturmayı sürdürüyor.
Olayın ardından ekipler, anız yangını çıkaran kişi ya da kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.
Ekipler, yürütülen çalışma kapsamında 1 kişiyi gözaltına aldı.
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