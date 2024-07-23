Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Adıyaman Haberleri

        Adıyaman'da anız yakan kişiye gözaltı

        Adıyaman'da anız yangınına sebep olan şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.07.2024 - 13:28 Güncelleme: 23.07.2024 - 13:28
        ABONE OL
        ABONE OL
        Adıyaman'da anız yakan kişiye gözaltı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Adıyaman'da anız yangınına sebep olan şüpheli gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkeze bağlı Lokman Mahallesi'nde 2 gün önce çıkan anız yangında 450 dönüm alan ve 220 kök üzüm bağı zarar görmesine ilişkin soruşturmayı sürdürüyor.

        Olayın ardından ekipler, anız yangını çıkaran kişi ya da kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.

        Ekipler, yürütülen çalışma kapsamında 1 kişiyi gözaltına aldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Gürültü katliamında istenen ceza açıklandı
        Gürültü katliamında istenen ceza açıklandı
        Ağabeyden kardeşe: Önce karını, sonra çocuklarını en son kendini öldür!
        Ağabeyden kardeşe: Önce karını, sonra çocuklarını en son kendini öldür!
        Rusya'dan nükleer tatbikat!
        Rusya'dan nükleer tatbikat!
        Yeni TFF'de ilk istifa!
        Yeni TFF'de ilk istifa!
        Salça yapıyorlardı! Anne kızın feci ölümü!
        Salça yapıyorlardı! Anne kızın feci ölümü!
        İşte Mourinho'nun Lugano 11'i!
        İşte Mourinho'nun Lugano 11'i!
        Barış Manço'nun aracı Türkiye yolunda
        Barış Manço'nun aracı Türkiye yolunda
        Eğirdir Gölü'nde korkutan görüntü: "Battaniye gibi kapladı, çok tehlikeli"
        Eğirdir Gölü'nde korkutan görüntü: "Battaniye gibi kapladı, çok tehlikeli"
        Fenerbahçe'de ayrılık listesi kabarıyor!
        Fenerbahçe'de ayrılık listesi kabarıyor!
        Yürek yakan son fotoğraflar! Konum atıp yardım istemiş: Donmak üzereyim!
        Yürek yakan son fotoğraflar! Konum atıp yardım istemiş: Donmak üzereyim!
        Ferhat Gündoğdu, MHK başkanı oluyor!
        Ferhat Gündoğdu, MHK başkanı oluyor!
        Dünya insanların hayatta kalamayacağı kadar ısınıyor mu?
        Dünya insanların hayatta kalamayacağı kadar ısınıyor mu?
        Ayrılık sonrası yalnız tatil
        Ayrılık sonrası yalnız tatil
        Doktorları bile şaşırttı! 3 yıl çekirdekle yaşadı
        Doktorları bile şaşırttı! 3 yıl çekirdekle yaşadı
        Evlenme teklif etti
        Evlenme teklif etti
        Tarihin en pahalı 5 düğünü!
        Tarihin en pahalı 5 düğünü!
        "Türkiye'nin enerji dönüşüm planı tanık olduğumuz en iddialı plan"
        "Türkiye'nin enerji dönüşüm planı tanık olduğumuz en iddialı plan"
        Kamu işçisi arasında 10 puan zam farkı
        Kamu işçisi arasında 10 puan zam farkı
        Filistinli gruplar Çin'de birlik anlaşması yaptı
        Filistinli gruplar Çin'de birlik anlaşması yaptı
        Ticaret Bakanlığı'ndan tatil rezervasyonu yaptıracaklara uyarı
        Ticaret Bakanlığı'ndan tatil rezervasyonu yaptıracaklara uyarı

        Benzer Haberler

        Adıyaman'daki Kızılin Kanyonu'nun turizme kazandırılması için çalışma yürüt...
        Adıyaman'daki Kızılin Kanyonu'nun turizme kazandırılması için çalışma yürüt...
        Adıyaman'da şafak operasyonunda yakalanan 7 hırsızlık şüphelisi tutuklandı
        Adıyaman'da şafak operasyonunda yakalanan 7 hırsızlık şüphelisi tutuklandı
        Adıyaman'da 10 kilo 700 gram skunk ele geçirildi
        Adıyaman'da 10 kilo 700 gram skunk ele geçirildi
        Adıyaman'da 10 kilo uyuşturucuyla yakalanan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı
        Adıyaman'da 10 kilo uyuşturucuyla yakalanan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı
        Adıyaman'da demir kapıya sıkışan köpek kurtarıldı
        Adıyaman'da demir kapıya sıkışan köpek kurtarıldı
        Adıyaman'da devrilen traktörün sürücüsü öldü
        Adıyaman'da devrilen traktörün sürücüsü öldü