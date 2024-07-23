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        Adıyaman'da uyuşturucu operasyonlarında 2 zanlı tutuklandı

        Adıyaman'da uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 15 şüpheliden 2'si tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.07.2024 - 14:44 Güncelleme: 23.07.2024 - 14:44
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        Adıyaman'da uyuşturucu operasyonlarında 2 zanlı tutuklandı
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        Adıyaman'da uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 15 şüpheliden 2'si tutuklandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, il merkezi ve ilçelerinde uyuşturucu satıcı ve kullanıcılarına yönelik çalışma başlatıldı.

        Ekiplerce 15-21 Temmuz tarihleri arasında yapılan operasyonlarda 15 şüpheli yakalandı.

        Adreslerde yapılan aramalarda 82 gram sentetik uyuşturucu, 8 kök kenevir, 3 uyuşturucu içme aparatı ele geçirildi.

        Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, diğer zanlılar adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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