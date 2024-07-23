Adıyaman'da uyuşturucu operasyonlarında 2 zanlı tutuklandı
Adıyaman'da uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 15 şüpheliden 2'si tutuklandı.
Adıyaman'da uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 15 şüpheliden 2'si tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, il merkezi ve ilçelerinde uyuşturucu satıcı ve kullanıcılarına yönelik çalışma başlatıldı.
Ekiplerce 15-21 Temmuz tarihleri arasında yapılan operasyonlarda 15 şüpheli yakalandı.
Adreslerde yapılan aramalarda 82 gram sentetik uyuşturucu, 8 kök kenevir, 3 uyuşturucu içme aparatı ele geçirildi.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, diğer zanlılar adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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