Adıyaman'da rögar giderine sıkışan kedi yavrusu kurtarıldı
Adıyaman'da kanalizasyonun rögar giderine sıkışan kedi yavrusu, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Adıyaman'da kanalizasyonun rögar giderine sıkışan kedi yavrusu, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Karapınar Mahallesi'nde yavru bir kedinin kanalizasyonun rögar giderine sıkıştığını görenler, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.
Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, kedinin bulunduğu kanalizasyona girdi. Ekipler, rögar gideri içerisindeki boruya sıkışan yavru kediyi bulunduğu yerden kurtardı.
Kedi, yapılan kontrolünün ardından doğaya bırakıldı.
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