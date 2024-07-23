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        Adıyaman'da rögar giderine sıkışan kedi yavrusu kurtarıldı

        Adıyaman'da kanalizasyonun rögar giderine sıkışan kedi yavrusu, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.07.2024 - 19:35 Güncelleme: 23.07.2024 - 19:35
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        Adıyaman'da rögar giderine sıkışan kedi yavrusu kurtarıldı
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        Adıyaman'da kanalizasyonun rögar giderine sıkışan kedi yavrusu, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

        Karapınar Mahallesi'nde yavru bir kedinin kanalizasyonun rögar giderine sıkıştığını görenler, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

        Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, kedinin bulunduğu kanalizasyona girdi. Ekipler, rögar gideri içerisindeki boruya sıkışan yavru kediyi bulunduğu yerden kurtardı.

        Kedi, yapılan kontrolünün ardından doğaya bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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