Çelikhan'da kalıcı deprem konutlarına ilişkin toplantı düzenlendi

Toplantıya, Belediye Başkanı Mahmut Şahin, il özel idaresi meclis üyeleri, kurum amirleri, köy ve mahalle muhtarları ile kalıcı deprem konutlarını yapan firma yetkilileri katıldı.

Kaymakam Ali Cemal Altınöz başkanlığında düzenlenen toplantıda, kalıcı deprem konutları, kamu yatırımları ve kamu kurumları bünyesinde devam eden genel işlerle alakalı bilgilendirilme yapıldı.

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