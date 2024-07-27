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        Besni'de kentsel dönüşüm projesinde ilk yıkım gerçekleşti

        Adıyaman'ın Besni ilçesinde yürütülecek olan kentsel dönüşüm projesi kapsamında ilk yıkım gerçekleşti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.07.2024 - 12:54 Güncelleme: 27.07.2024 - 12:57
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        Besni'de kentsel dönüşüm projesinde ilk yıkım gerçekleşti
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        Adıyaman'ın Besni ilçesinde yürütülecek olan kentsel dönüşüm projesi kapsamında ilk yıkım gerçekleşti.

        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca başlatılan kentsel dönüşüm çalışmaları pilot mahalle olan Ciritmeydan Mahallesi'nde başladı.

        İhalesi tamamlanan ve mahalle sakinlerine gönderilen tebligatın ardından tahliyesi tamamlanan garaj ve binanın yıkımı yapıldı.

        İş makinesiyle kontrollü şekilde yıkılan binadan çıkan toz taşınımına karşı itfaiye ekipleri sulama gerçekleştirdi.

        Yıkım çalışmalarının devam edeceği belirtilerek hala evlerini tahliye etmeyen vatandaşların da en kısa sürede tahliyeleri istendi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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