Besni'de kentsel dönüşüm projesinde ilk yıkım gerçekleşti

Yıkım çalışmalarının devam edeceği belirtilerek hala evlerini tahliye etmeyen vatandaşların da en kısa sürede tahliyeleri istendi.

İhalesi tamamlanan ve mahalle sakinlerine gönderilen tebligatın ardından tahliyesi tamamlanan garaj ve binanın yıkımı yapıldı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca başlatılan kentsel dönüşüm çalışmaları pilot mahalle olan Ciritmeydan Mahallesi'nde başladı.

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