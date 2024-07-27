Çelikhan'da öğrencilere aşure dağıtıldı

Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi muharrem ayı dolayısıyla engelli öğrencilere aşure ikram edildi.

Okul Müdürü Remziye Nacar, gazetecilere yaptığı açıklamada, okulda eğitim gören zihinsel engelli öğrenciler için aşure ikramında bulunduklarını belirtti.

Öğrenci ve velilerini davet ederek güzel bir program yaptıklarını ifade eden Nacar, "Özel öğrencilerin yetişmesinde öğrenci ve velilerin kalbine dokunmak bizi mutlu ediyor. Her insan bir engelli adayıdır. O yüzden okulumuzda eğitim gören engelli öğrencilerimizi sağlığına kavuşturmak için büyük bir mücadele ile severek eğitiyoruz." diye konuştu.