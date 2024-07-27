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        Çelikhan'da öğrencilere aşure dağıtıldı

        Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi muharrem ayı dolayısıyla engelli öğrencilere aşure ikram edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.07.2024 - 14:26 Güncelleme: 27.07.2024 - 14:26
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        Çelikhan'da öğrencilere aşure dağıtıldı
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        Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi muharrem ayı dolayısıyla engelli öğrencilere aşure ikram edildi.

        Okul Müdürü Remziye Nacar, gazetecilere yaptığı açıklamada, okulda eğitim gören zihinsel engelli öğrenciler için aşure ikramında bulunduklarını belirtti.

        Öğrenci ve velilerini davet ederek güzel bir program yaptıklarını ifade eden Nacar, "Özel öğrencilerin yetişmesinde öğrenci ve velilerin kalbine dokunmak bizi mutlu ediyor. Her insan bir engelli adayıdır. O yüzden okulumuzda eğitim gören engelli öğrencilerimizi sağlığına kavuşturmak için büyük bir mücadele ile severek eğitiyoruz." diye konuştu.

        Etkinliğe, Belediye Başkanı Mahmut Şahin, İlçe Milli Eğitim Müdürü Resul Acar, öğrenci ve aileleri katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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