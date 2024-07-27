Adıyaman'da devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı
Adıyaman'da devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı.
Adıyaman'da devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı.
Altınşehir Mahallesi Gölbaşı karayolu üzerinde, plakası öğrenilemeyen Onur Y'ye ait motosiklet, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü, ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
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