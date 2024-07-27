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        Adıyaman'da bir kişi belindeki silahın ateş alması sonucu hayatını kaybetti

        Adıyaman'ın Besni ilçesindeki düğünde bir kişi belindeki silahın ateş alması sonucu öldü, yanındaki 1 kişi de yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.07.2024 - 21:06 Güncelleme: 27.07.2024 - 21:06
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        Adıyaman'da bir kişi belindeki silahın ateş alması sonucu hayatını kaybetti
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        Adıyaman'ın Besni ilçesindeki düğünde bir kişi belindeki silahın ateş alması sonucu öldü, yanındaki 1 kişi de yaralandı.

        İlçeye bağlı Aktepe köyünde bir düğün töreni sırasında Reşo Gürsoy'un belindeki tabanca henüz belirlenemeyen nedenle ateş aldı.

        Tabancadan çıkan kurşunlar Gürsoy ile yanında bulunan Vakkas Eryalçın'a isabet etti.

        Olayda yaralanan Gürsoy ve Eryalçın sağlık ekiplerince Besni Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Acil serviste tedavi altına alınan yaralılardan Gürsoy yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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