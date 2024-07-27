Adıyaman'da bir kişi belindeki silahın ateş alması sonucu hayatını kaybetti

Acil serviste tedavi altına alınan yaralılardan Gürsoy yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Tabancadan çıkan kurşunlar Gürsoy ile yanında bulunan Vakkas Eryalçın'a isabet etti.

İlçeye bağlı Aktepe köyünde bir düğün töreni sırasında Reşo Gürsoy'un belindeki tabanca henüz belirlenemeyen nedenle ateş aldı.

Adıyaman'ın Besni ilçesindeki düğünde bir kişi belindeki silahın ateş alması sonucu öldü, yanındaki 1 kişi de yaralandı.

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