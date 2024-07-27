Adıyaman'da İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları protesto edildi

Adıyaman'da toplanan bir grup, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki gösterdi.

Adıyaman Filistinliler Dayanışma Platformu üyeleri ile vatandaşlar, Mimar Sinan Kültür Parkı'nda bir araya geldi.

Katılımcılar, İsrail karşıtı sloganlar atarak Demokrasi Parkı'na kadar yürüdü.

Gruptakiler, Filistinliler için dua etti.

Adıyaman Filistinliler Dayanışma Platformu Başkanı Abdulkadir Kurt, gazetecilere, Adıyaman olarak Filistin için meydanda bulunduklarını söyledi.

Meydanlarda olmaya devam edeceklerini belirten Kurt, "Filistin özgürlüğe kavuşana kadar bizler meydanlarda olacağız. Çok kısa süre içinde İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ABD'de mecliste ayakta alkışlandı. Bu kabul edilebilir bir durum değil. Bu, ABD ve İngiltere'nin işbirliğidir. Biz bunların özgürlük söylemlerinden bıktık usandık. Filistin'in özgürlüğü için hep beraber burada olacağız. Adıyaman, ayakta olacak." dedi.