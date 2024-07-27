Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Adıyaman Haberleri

        Adıyaman'da İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları protesto edildi

        Adıyaman'da toplanan bir grup, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki gösterdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.07.2024 - 22:36 Güncelleme: 27.07.2024 - 22:36
        ABONE OL
        ABONE OL
        Adıyaman'da İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları protesto edildi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Adıyaman'da toplanan bir grup, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki gösterdi.

        Adıyaman Filistinliler Dayanışma Platformu üyeleri ile vatandaşlar, Mimar Sinan Kültür Parkı'nda bir araya geldi.

        Katılımcılar, İsrail karşıtı sloganlar atarak Demokrasi Parkı'na kadar yürüdü.

        Gruptakiler, Filistinliler için dua etti.

        Adıyaman Filistinliler Dayanışma Platformu Başkanı Abdulkadir Kurt, gazetecilere, Adıyaman olarak Filistin için meydanda bulunduklarını söyledi.

        Meydanlarda olmaya devam edeceklerini belirten Kurt, "Filistin özgürlüğe kavuşana kadar bizler meydanlarda olacağız. Çok kısa süre içinde İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ABD'de mecliste ayakta alkışlandı. Bu kabul edilebilir bir durum değil. Bu, ABD ve İngiltere'nin işbirliğidir. Biz bunların özgürlük söylemlerinden bıktık usandık. Filistin'in özgürlüğü için hep beraber burada olacağız. Adıyaman, ayakta olacak." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Serin günler geride kalıyor
        Serin günler geride kalıyor
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Rize'de açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Rize'de açıklamalar
        Emekli aylığı düzenlemesi kabul edildi
        Emekli aylığı düzenlemesi kabul edildi
        Eski eşini vurdu, oğlunu yaraladı
        Eski eşini vurdu, oğlunu yaraladı
        Rafa yıldızlaştı, Beşiktaş kazandı!
        Rafa yıldızlaştı, Beşiktaş kazandı!
        Yanlışlıkla kendini öldürdü
        Yanlışlıkla kendini öldürdü
        Netanyahu tezkeresi: Esefle karşılıyoruz
        Netanyahu tezkeresi: Esefle karşılıyoruz
        Yağışa en çok onlar sevindi
        Yağışa en çok onlar sevindi
        12 kişi mantardan zehirlendi
        12 kişi mantardan zehirlendi
        Londra'da karşılıklı eylemler
        Londra'da karşılıklı eylemler
        Eski belediye başkanı silahlı saldırıda öldü!
        Eski belediye başkanı silahlı saldırıda öldü!
        Trabzon'da sağanak sele neden oldu!
        Trabzon'da sağanak sele neden oldu!
        Djiku'ya Fransa'dan teklif!
        Djiku'ya Fransa'dan teklif!
        Açılışta 'Son akşam yemeği' tartışması
        Açılışta 'Son akşam yemeği' tartışması
        Safiye Soyman'nın acı günü
        Safiye Soyman'nın acı günü
        10 adımda sivrisineklerden kurtulma rehberi!
        10 adımda sivrisineklerden kurtulma rehberi!
        EYT’den geri dönüş olur mu?
        EYT’den geri dönüş olur mu?
        Karında bebek dudakta "Evetttt"
        Karında bebek dudakta "Evetttt"
        Bitmeyen balayı
        Bitmeyen balayı
        El öpmeleriyle 'alev' konuşuldu
        El öpmeleriyle 'alev' konuşuldu

        Benzer Haberler

        Adıyaman'da bir kişi belindeki silahın ateş alması sonucu hayatını kaybetti
        Adıyaman'da bir kişi belindeki silahın ateş alması sonucu hayatını kaybetti
        Düğünde tabancası ateş aldı; kendisi öldü, arkadaşı yaralı
        Düğünde tabancası ateş aldı; kendisi öldü, arkadaşı yaralı
        Adıyaman'da devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı
        Adıyaman'da devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı
        Çelikhan'da öğrencilere aşure dağıtıldı
        Çelikhan'da öğrencilere aşure dağıtıldı
        Besni'de kentsel dönüşüm projesinde ilk yıkım gerçekleşti
        Besni'de kentsel dönüşüm projesinde ilk yıkım gerçekleşti
        Adıyaman'ın Sincik ilçesinde organik bal hasadı başladı
        Adıyaman'ın Sincik ilçesinde organik bal hasadı başladı