Adıyaman'da uyuşturucu operasyonlarında 28 zanlı yakalandı

Adreslerde yapılan aramalarda 357 gram kubar esrar, 135 gram kenevir tohumu, 105 gram sentetik uyuşturucu, 41 kök kenevir, 2 gram eroin ve 4 uyuşturucu içme aparatı ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, il merkezi ve ilçelerde uyuşturucu satıcı ve kullanıcılarına yönelik çalışma başlatıldı.

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