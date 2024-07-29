Adıyaman'da uyuşturucu operasyonlarında 28 zanlı yakalandı
Adıyaman'da uyuşturucu operasyonlarında 28 zanlı gözaltına alındı.
Adıyaman'da uyuşturucu operasyonlarında 28 zanlı gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, il merkezi ve ilçelerde uyuşturucu satıcı ve kullanıcılarına yönelik çalışma başlatıldı.
Ekiplerce 21-28 Temmuz tarihleri arasında yapılan operasyonlarda 28 şüpheli yakalandı.
Adreslerde yapılan aramalarda 357 gram kubar esrar, 135 gram kenevir tohumu, 105 gram sentetik uyuşturucu, 41 kök kenevir, 2 gram eroin ve 4 uyuşturucu içme aparatı ele geçirildi.
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