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        Adıyaman'da tüketime uygun olmayan 203 kilogram ete el konuldu

        Adıyaman'da bir kasap dükkanında tüketime uygun olmadığı tespit edilen 42 kilogram kırmızı ve 161 kilogram da tavuk etine el konuldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.07.2024 - 13:57 Güncelleme: 30.07.2024 - 13:57
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        Adıyaman'da tüketime uygun olmayan 203 kilogram ete el konuldu
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        Adıyaman'da bir kasap dükkanında tüketime uygun olmadığı tespit edilen 42 kilogram kırmızı ve 161 kilogram da tavuk etine el konuldu.

        Adıyaman İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Gıda Kontrol Birimi ve Zabıta Müdürlüğü ekipleri, kent genelindeki gıda denetimlerini sürdürüyor.

        Bu kapsamda Kayalık Mahallesi'nde ruhsatsız olduğu belirtilen H.H.D'ye ait kasap dükkanını denetleyen ekipler, tüketime uygun olmadığı belirlenen 42 kilogram kırmızı, 161 kilogram da tavuk etine el koydu.

        Ele geçirilen etler, imha edilmek üzere götürüldü.

        Para cezası uygulanan işletmeyle ilgili yasal işlem yapıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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