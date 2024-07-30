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        Park halindeki araca çarpan otomobildeki 4 kişi yaralandı

        Adıyaman'ın Besni ilçesinde, park halindeki otomobile çarpan otomobildeki 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.07.2024 - 15:35 Güncelleme: 30.07.2024 - 15:35
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        Park halindeki araca çarpan otomobildeki 4 kişi yaralandı
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        Adıyaman'ın Besni ilçesinde, park halindeki otomobile çarpan otomobildeki 4 kişi yaralandı.

        Yukarı Sarhan Mahallesinde T.D. idaresindeki 44 ACM 771 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak park halindeki otomobile çarptı.

        Kazada sürücüyle otomobildeki 3 kişi yaralandı.

        Yaralılar, sağlık ekiplerince Besni Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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