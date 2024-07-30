Park halindeki araca çarpan otomobildeki 4 kişi yaralandı
Adıyaman'ın Besni ilçesinde, park halindeki otomobile çarpan otomobildeki 4 kişi yaralandı.
Adıyaman'ın Besni ilçesinde, park halindeki otomobile çarpan otomobildeki 4 kişi yaralandı.
Yukarı Sarhan Mahallesinde T.D. idaresindeki 44 ACM 771 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak park halindeki otomobile çarptı.
Kazada sürücüyle otomobildeki 3 kişi yaralandı.
Yaralılar, sağlık ekiplerince Besni Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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