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        Adıyaman'da iki servis minibüsünün çarpıştığı kazada 13 kişi yaralandı

        Adıyaman'ın Sincik ilçesinde, tekstil işçilerini taşıyan iki servis minibüsünün çarpışması sonucu 13 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.07.2024 - 10:05 Güncelleme: 31.07.2024 - 10:05
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        Adıyaman'da iki servis minibüsünün çarpıştığı kazada 13 kişi yaralandı
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        Adıyaman'ın Sincik ilçesinde, tekstil işçilerini taşıyan iki servis minibüsünün çarpışması sonucu 13 kişi yaralandı.

        Enes A. idaresindeki 46 BF 847 plakalı minibüs ile Mehmet A'nın kullandığı 02 ZA 152 plakalı minibüs, Kahta-Sincik karayolu Çarhanek köyü Kayadibi mezrası civarında çarpıştı.

        İhbar üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Kazada, sürücülerin de aralarında olduğu 13 kişi yaralandı.

        Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kahta Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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