Adıyaman'da hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı
Adıyaman'ın Besni ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
Adıyaman'ın Besni ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
Mehmet Yılmaz idaresindeki 27 RD 370 plakalı otomobil, Besni- Yelbastı köyü yolunda Ahmet Osman idaresindeki 02 MA 2499 plakalı hafif ticari araç ile çarpıştı.
Kazada yaralanan sürücüler, 112 Acil Servis ekiplerince Besni Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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