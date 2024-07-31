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        Adıyaman'da hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı

        Adıyaman'ın Besni ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.07.2024 - 10:06 Güncelleme: 31.07.2024 - 10:06
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        Adıyaman'da hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı
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        Adıyaman'ın Besni ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

        Mehmet Yılmaz idaresindeki 27 RD 370 plakalı otomobil, Besni- Yelbastı köyü yolunda Ahmet Osman idaresindeki 02 MA 2499 plakalı hafif ticari araç ile çarpıştı.

        Kazada yaralanan sürücüler, 112 Acil Servis ekiplerince Besni Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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