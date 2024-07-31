Besni'de kadınlar aile destek merkezinde meslek sahibi oluyor

Adıyaman'ın Besni ilçesinde Aile Destek Merkezi bünyesinde açılan kurslara katılan kadınlar, çeşitli alanlarda el becerilerini geliştirerek meslek sahibi oluyor.

Mesleki eğitim ve istihdam imkanları sunulan merkezdeki kursa katılan kadınlar, sosyal ve ekonomik hayata katılmaları sağlanıyor.

Haftanın belirli günlerinde usta öğreticilerden ders alan kadınlar, atölyelerde yaptıkları çalışmalarla el becerileri kazanıp meslek öğrenme yolunda ilerliyor.

Kaymakam Çağlar Partal, AA muhabirine, 6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen deprem felaketi nedeniyle ara verdikleri kurs faaliyetlerine yeni bir binada yeniden başladıklarını söyledi.

Açtıkları kurslarla hem kadınlara meslek edindirmeyi hem de evlerine maddi katkı sağlamalarını hedeflediklerini ifade eden Partal, bunların yanı sıra özellikle deprem sonrası kadınların psikolojik olarak da iyi bir noktaya gelmelerini istediklerini kaydetti.

Meslek edindirme kursları açarken ekonomik döngü sağlamayacak ve pazarlanmayacak ürünlere girmemeye özen gösterdiklerini anlatan Partal, gelen taleplere göre de kurs çeşitlerini artırdıklarını sözlerine ekledi.