Hamas Siyasi Büro Başkanı Heniyye için Adıyaman'da gıyabi cenaze namazı kılındı

İran'ın başkenti Tahran'da suikasta uğrayan Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye için Adıyaman'da gıyabi cenaze namazı kılındı.

Adıyaman Filistinliler Dayanışma Platformu üyeleri ve çok sayıda kişi Demokrasi Parkı önünde bir araya geldi.

İmam Mehmet Şaşmaz tarafından kıldırılan gıyabi cenaze namazından sonra dua edildi.

İnsan Hak ve Hürriyetleri Adıyaman Şube Başkanı Mücahit Tekin, yaptığı açıklamada, sabaha karşı Filistin direnişinin sembolü olan Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin İran'ın başkenti Tahran'da suikasta uğradığını söyledi.