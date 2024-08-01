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        Adıyaman'da hafif ticari araçla çarpışan sepetli motosikletin sürücüsü öldü

        Adıyaman'ın Besni ilçesinde hafif ticari araç ile sepetli motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.08.2024 - 00:05 Güncelleme: 01.08.2024 - 00:05
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        Adıyaman'da hafif ticari araçla çarpışan sepetli motosikletin sürücüsü öldü
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        Adıyaman'ın Besni ilçesinde hafif ticari araç ile sepetli motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.

        Şükrü Taştan idaresindeki plakası olmayan sepetli motosiklet, Erdemoğlu Mahallesi Çevreyolu güzergahında karşı yönden gelen ve sürücüsü henüz öğrenilemeyen 02 AEF 642 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

        İhbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekiplerince motosiklet sürücüsü Taştan'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

        Taştan'ın cenazesi Besni Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Hafif ticari araç sürücüsü ise polis ekiplerince gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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