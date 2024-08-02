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        Adıyaman'da depremzedeleri ağırlayan yurtlar yeni eğitim ve öğretim dönemine hazırlanıyor

        Adıyaman'da 6 Şubat 2023'deki Kahramanmaraş merkezli depremlerde afetzedelere ev sahipliği yapan yurtlar, yeni akademik yıla hazır hale getiriliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.08.2024 - 09:50 Güncelleme: 02.08.2024 - 09:50
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        Adıyaman'da depremzedeleri ağırlayan yurtlar yeni eğitim ve öğretim dönemine hazırlanıyor
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        Adıyaman'da 6 Şubat 2023’deki Kahramanmaraş merkezli depremlerde afetzedelere ev sahipliği yapan yurtlar, yeni akademik yıla hazır hale getiriliyor.

        Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Adıyaman'da, Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğüne bağlı yurtlarda yeni akademik yıl öncesinde bakım ve onarım çalışmaları yürütülüyor.

        Gençlik ve Spor İl Müdürü Fikret Keleş, AA muhabirine, depremlerde çok hasar almayan yurtların deprem sonrası acil yardım, barınma ve gıda ihtiyaçlarının giderilmesi konusunda tam kapasiteyle hizmet verdiğini anlattı.

        Keleş, şöyle konuştu:

        "Deprem sonrası acil durumun ortadan kalkmasıyla yurtlarımızın öğrencilere hazır hale getirilmesi için bakım ve onarım çalışmalarımız son hızla devam ediyor. Otel konforunda barınma ihtiyacının giderilmesi için bakım ve onarım çalışmalarını bitirmeye çalışıyoruz."

        Adıyaman Üniversitesi'nde yeni dönemde yüz yüze eğitime başlanacağını ifade eden Keleş, kentte Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı yurtların 8 bin 854 öğrenci kapasiteli olduğunu, barınmayla ilgili herhangi bir sıkıntının bulunmadığını dile getirdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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