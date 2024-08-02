Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Adıyaman Haberleri

        Yeşilay Genel Başkanı Dinç, depremden etkilenen Adıyaman'ı ziyaret etti:

        Yeşilay Genel Başkanı Mehmet Dinç, 6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından 13 Yeşilay danışmanlık merkeziyle on binlerce kişiye hizmet verdiklerini belirtti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.08.2024 - 14:06 Güncelleme: 02.08.2024 - 14:06
        ABONE OL
        ABONE OL
        Yeşilay Genel Başkanı Dinç, depremden etkilenen Adıyaman'ı ziyaret etti:
        ABONE OL
        ABONE OL

        Yeşilay Genel Başkanı Mehmet Dinç, 6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından 13 Yeşilay danışmanlık merkeziyle on binlerce kişiye hizmet verdiklerini belirtti.

        Dinç, Adıyaman Yeşilay Danışmanlık Merkezi'ni (YEDAM) ziyaretinde gazetecilere yaptığı açıklamada, 6 Şubat 2023'teki depremlerin ardından bölgede 13 YEDAM'la çalışmaların sürdüğünü belirtti.

        Bölgede 120 şubeleri, 600 çalışanları, 900 gönüllüleriyle çalışma yürüttüklerini dile getiren Dinç, psikolojik anlamda zorluk yaşayan depremzedelere psikoterapi ve sosyal hizmet desteği verdiklerini anlattı.

        Dinç, deprem bölgesinde bağımlılığın risk altında olduğunu aktararak, şunları anlattı:

        "Zor zamanlarda insanların psikolojik zayıflığı söz konusu oluyor. Psikolojik zayıflık söz konusu olduğunda da bağımlılık endüstrisi bunu çok iyi manipüle ediyor ve çok fazla kullanmaya çalışıyor. Dolayısıyla deprem bölgesi birçok anlamda risk altında olduğu gibi psikolojik anlamda da bağımlılık anlamda risk altında mıdır; Tabii daha fazla risk altındadır. Çocuklarımız, gençlerimiz bağımlılıkla alakalı daha çok ihtimama daha çok desteğe daha çok yardıma ihtiyaç duyuyor. O yüzden normalde bizim Yeşilay danışmanlık merkezlerimizde bağımlı kardeşlerimiz için psikoterapi hizmeti veriyoruz.

        Depremden itibaren 13 Yeşilay danışmanlık merkezimizde sadece bağımlılık için değil psikolojik anlamda hangi zorluğu yaşıyorsanız gelin biz destek verelim dedik. On binlerce insanımıza Yeşilay danışmanlık hizmet verdik."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Haniye için Doha'da cenaze töreni
        Haniye için Doha'da cenaze töreni
        Haniye için Ayasofya'da gıyabi cenaze namazı
        Haniye için Ayasofya'da gıyabi cenaze namazı
        5 çocuk hayatını kaybetti: Şanlıurfa'daki katliam gibi kazada sürücü ehliyetsiz çıktı
        5 çocuk hayatını kaybetti: Şanlıurfa'daki katliam gibi kazada sürücü ehliyetsiz çıktı
        "Takas operasyonu, Erdoğan için başka bir diplomasi başarısı"
        "Takas operasyonu, Erdoğan için başka bir diplomasi başarısı"
        Instagram'a erişim engeli
        Instagram'a erişim engeli
        Instagram kapatıldı, fenomenler endişeli!
        Instagram kapatıldı, fenomenler endişeli!
        Instagram'ın engellenmesi dünyada yankı uyandırdı!
        Instagram'ın engellenmesi dünyada yankı uyandırdı!
        Türkiye engellenen Instagram'ın zirvesiydi!
        Türkiye engellenen Instagram'ın zirvesiydi!
        40 yıllık eşini kaybedince kalp hastası oldu, 20 kilo verdi
        40 yıllık eşini kaybedince kalp hastası oldu, 20 kilo verdi
        Yusuf Dikeç Japonya’da fenomen oldu
        Yusuf Dikeç Japonya’da fenomen oldu
        Sokaktaki cinayette 18 sanığa dava!
        Sokaktaki cinayette 18 sanığa dava!
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum!
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum!
        Adana'da 'Yenilmez Şehir'de bulundu
        Adana'da 'Yenilmez Şehir'de bulundu
        Galatasaray'dan İtalya seferi
        Galatasaray'dan İtalya seferi
        Ölümden döndü! Elektronik sigara içerken hastanelik oldu
        Ölümden döndü! Elektronik sigara içerken hastanelik oldu
        Emeklilikte ikinci dalga
        Emeklilikte ikinci dalga
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Türkiye'nin ilk tüp tayı Balat görücüye çıktı
        Türkiye'nin ilk tüp tayı Balat görücüye çıktı
        Bodrum'da bir Hollywood yıldızı
        Bodrum'da bir Hollywood yıldızı
        Para harcamadan mutfağınızı nasıl yenilersiniz?
        Para harcamadan mutfağınızı nasıl yenilersiniz?

        Benzer Haberler

        Adıyaman'da depremzedeleri ağırlayan yurtlar yeni eğitim ve öğretim dönemin...
        Adıyaman'da depremzedeleri ağırlayan yurtlar yeni eğitim ve öğretim dönemin...
        DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, Adıyaman'da partisinin belediye başkanl...
        DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, Adıyaman'da partisinin belediye başkanl...
        Adıyaman'da firari hükümlü yakalandı
        Adıyaman'da firari hükümlü yakalandı
        Adıyaman'da firari hükümlü yakalandı
        Adıyaman'da firari hükümlü yakalandı
        Hafif ticari araçla motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı
        Hafif ticari araçla motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı
        Adıyaman'da hafif ticari araçla çarpışan sepetli motosikletin sürücüsü öldü
        Adıyaman'da hafif ticari araçla çarpışan sepetli motosikletin sürücüsü öldü