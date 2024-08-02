Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Adıyaman Haberleri

        Adıyaman'da silah operasyonunda bir şüpheli yakalandı

        Adıyaman'ın Besni ilçesinde düzenlenen silah operasyonunda bir kişi yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.08.2024 - 15:00 Güncelleme: 02.08.2024 - 15:01
        ABONE OL
        ABONE OL
        Adıyaman'da silah operasyonunda bir şüpheli yakalandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Adıyaman'ın Besni ilçesinde düzenlenen silah operasyonunda bir kişi yakalandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri ilçeye bağlı Çakırhöyük Beldesinde M.T'ye ait bir evde silah olduğu bilgisi aldı.

        Adrese düzenlenen operasyonda ruhsatsız 1 av tüfeği ile 1 tabanca ele ve 5 mermi geçirildi.

        Gözaltına alınan şüpheli karakola götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Haniye için Doha'da cenaze töreni
        Haniye için Doha'da cenaze töreni
        Haniye için Ayasofya'da gıyabi cenaze namazı
        Haniye için Ayasofya'da gıyabi cenaze namazı
        Türkiye ve İsrail arasında 'yas' krizi
        Türkiye ve İsrail arasında 'yas' krizi
        5 çocuk hayatını kaybetti: Şanlıurfa'daki katliam gibi kazada sürücü ehliyetsiz çıktı
        5 çocuk hayatını kaybetti: Şanlıurfa'daki katliam gibi kazada sürücü ehliyetsiz çıktı
        Yusuf Dikeç Japonya’da fenomen oldu
        Yusuf Dikeç Japonya’da fenomen oldu
        Sevgilisini ve 8 yaşındaki oğlunu öldürdü: Korkunç cinayette kan donduran detaylar
        Sevgilisini ve 8 yaşındaki oğlunu öldürdü: Korkunç cinayette kan donduran detaylar
        Veda töreni düzenlendi
        Veda töreni düzenlendi
        Instagram'a erişim engeli
        Instagram'a erişim engeli
        Instagram kapatıldı, fenomenler endişeli!
        Instagram kapatıldı, fenomenler endişeli!
        Instagram'ın engellenmesi dünyada yankı uyandırdı!
        Instagram'ın engellenmesi dünyada yankı uyandırdı!
        Türkiye engellenen Instagram'ın zirvesiydi!
        Türkiye engellenen Instagram'ın zirvesiydi!
        "Takas operasyonu, Erdoğan için başka bir diplomasi başarısı"
        "Takas operasyonu, Erdoğan için başka bir diplomasi başarısı"
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum!
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum!
        40 yıllık eşini kaybedince kalp hastası oldu, 20 kilo verdi
        40 yıllık eşini kaybedince kalp hastası oldu, 20 kilo verdi
        Ölümden döndü! Elektronik sigara içerken hastanelik oldu
        Ölümden döndü! Elektronik sigara içerken hastanelik oldu
        Galatasaray'dan İtalya seferi
        Galatasaray'dan İtalya seferi
        Emeklilikte ikinci dalga
        Emeklilikte ikinci dalga
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Türkiye'nin ilk tüp tayı Balat görücüye çıktı
        Türkiye'nin ilk tüp tayı Balat görücüye çıktı
        Para harcamadan mutfağınızı nasıl yenilersiniz?
        Para harcamadan mutfağınızı nasıl yenilersiniz?

        Benzer Haberler

        Yeşilay Genel Başkanı Dinç, depremden etkilenen Adıyaman'ı ziyaret etti:
        Yeşilay Genel Başkanı Dinç, depremden etkilenen Adıyaman'ı ziyaret etti:
        Adıyaman'da depremzedeleri ağırlayan yurtlar yeni eğitim ve öğretim dönemin...
        Adıyaman'da depremzedeleri ağırlayan yurtlar yeni eğitim ve öğretim dönemin...
        DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, Adıyaman'da partisinin belediye başkanl...
        DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, Adıyaman'da partisinin belediye başkanl...
        Adıyaman'da firari hükümlü yakalandı
        Adıyaman'da firari hükümlü yakalandı
        Adıyaman'da firari hükümlü yakalandı
        Adıyaman'da firari hükümlü yakalandı
        Hafif ticari araçla motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı
        Hafif ticari araçla motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı