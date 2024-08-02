Adıyaman'da silah operasyonunda bir şüpheli yakalandı

Adrese düzenlenen operasyonda ruhsatsız 1 av tüfeği ile 1 tabanca ele ve 5 mermi geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri ilçeye bağlı Çakırhöyük Beldesinde M.T'ye ait bir evde silah olduğu bilgisi aldı.

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