Adıyaman'da silah operasyonunda bir şüpheli yakalandı
Adıyaman'ın Besni ilçesinde düzenlenen silah operasyonunda bir kişi yakalandı.
Adıyaman'ın Besni ilçesinde düzenlenen silah operasyonunda bir kişi yakalandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri ilçeye bağlı Çakırhöyük Beldesinde M.T'ye ait bir evde silah olduğu bilgisi aldı.
Adrese düzenlenen operasyonda ruhsatsız 1 av tüfeği ile 1 tabanca ele ve 5 mermi geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheli karakola götürüldü.
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