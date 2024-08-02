Adıyaman'da sıcak hava etkisini sürdürüyor
Adıyaman'da sıcak hava etkili oluyor.
Adıyaman'da sıcak hava etkili oluyor.
Türkiye'de sıcaklıkların en yüksek ölçüldüğü kentler arasındaki Adıyaman'da termometreler 38 dereceyi gösterdi.
Sıcak hava nedeniyle kent sakinleri, serinlemek için parkları, havuzları ve gölgelikleri tercih etti.
Bazı çocuklar, Demokrasi Parkı'ndaki süs havuzuna girdi.
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