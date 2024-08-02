Çelikhan'da Heniyye için gıyabi cenaze namazı kılındı
Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde, İran'ın başkenti Tahran'da suikasta uğrayan Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye için gıyabi cenaze namazı kılındı.
Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde, İran'ın başkenti Tahran'da suikasta uğrayan Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye için gıyabi cenaze namazı kılındı.
Cuma namazının ardından vatandaşlar Cumhuriyet Meydanı'nda toplandı.
Çelikhan Müftülüğü ve Sivil Toplum Kuruluşu Platformu tarafından düzenlenen programda Heniyye'nin özgeçmişi okundu.
Müftü Vekili Abdurrahman Altan'ın kıldırdığı gıyabi cenaze namazının ardından dua edildi.
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