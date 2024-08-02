Çelikhan'da Heniyye için gıyabi cenaze namazı kılındı

Çelikhan Müftülüğü ve Sivil Toplum Kuruluşu Platformu tarafından düzenlenen programda Heniyye'nin özgeçmişi okundu.

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