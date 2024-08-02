Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Adıyaman Haberleri

        Çelikhan'da Heniyye için gıyabi cenaze namazı kılındı

        Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde, İran'ın başkenti Tahran'da suikasta uğrayan Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye için gıyabi cenaze namazı kılındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.08.2024 - 15:45 Güncelleme: 02.08.2024 - 15:45
        ABONE OL
        ABONE OL
        Çelikhan'da Heniyye için gıyabi cenaze namazı kılındı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde, İran'ın başkenti Tahran'da suikasta uğrayan Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye için gıyabi cenaze namazı kılındı.

        Cuma namazının ardından vatandaşlar Cumhuriyet Meydanı'nda toplandı.

        Çelikhan Müftülüğü ve Sivil Toplum Kuruluşu Platformu tarafından düzenlenen programda Heniyye'nin özgeçmişi okundu.

        Müftü Vekili Abdurrahman Altan'ın kıldırdığı gıyabi cenaze namazının ardından dua edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Instagram'a erişim engeline yönelik ilk açıklama
        Instagram'a erişim engeline yönelik ilk açıklama
        Instagram'a erişim engeli
        Instagram'a erişim engeli
        Instagram kapatıldı, fenomenler endişeli!
        Instagram kapatıldı, fenomenler endişeli!
        Instagram'ın engellenmesi dünyada yankı uyandırdı!
        Instagram'ın engellenmesi dünyada yankı uyandırdı!
        Türkiye engellenen Instagram'ın zirvesiydi!
        Türkiye engellenen Instagram'ın zirvesiydi!
        Yusuf Dikeç Japonya’da fenomen oldu
        Yusuf Dikeç Japonya’da fenomen oldu
        Tarihi takasın perde arkası
        Tarihi takasın perde arkası
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum!
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum!
        Cihangir'deki lüks meyhanede 3 genç kıza kabusu yaşattılar
        Cihangir'deki lüks meyhanede 3 genç kıza kabusu yaşattılar
        Veda töreni düzenlendi
        Veda töreni düzenlendi
        Haniye için Doha'da cenaze töreni
        Haniye için Doha'da cenaze töreni
        Haniye için Ayasofya'da gıyabi cenaze namazı
        Haniye için Ayasofya'da gıyabi cenaze namazı
        Türkiye ve İsrail arasında 'yas' krizi
        Türkiye ve İsrail arasında 'yas' krizi
        5 çocuk hayatını kaybetti: Şanlıurfa'daki katliam gibi kazada sürücü ehliyetsiz çıktı
        5 çocuk hayatını kaybetti: Şanlıurfa'daki katliam gibi kazada sürücü ehliyetsiz çıktı
        Sevgilisini ve 8 yaşındaki oğlunu öldürdü: Korkunç cinayette kan donduran detaylar
        Sevgilisini ve 8 yaşındaki oğlunu öldürdü: Korkunç cinayette kan donduran detaylar
        40 yıllık eşini kaybedince kalp hastası oldu, 20 kilo verdi
        40 yıllık eşini kaybedince kalp hastası oldu, 20 kilo verdi
        Galatasaray'dan İtalya seferi
        Galatasaray'dan İtalya seferi
        Emeklilikte ikinci dalga
        Emeklilikte ikinci dalga
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Para harcamadan mutfağınızı nasıl yenilersiniz?
        Para harcamadan mutfağınızı nasıl yenilersiniz?

        Benzer Haberler

        Adıyaman'da sıcak hava etkisini sürdürüyor
        Adıyaman'da sıcak hava etkisini sürdürüyor
        Adıyaman'da silah operasyonunda bir şüpheli yakalandı
        Adıyaman'da silah operasyonunda bir şüpheli yakalandı
        Yeşilay Genel Başkanı Dinç, depremden etkilenen Adıyaman'ı ziyaret etti:
        Yeşilay Genel Başkanı Dinç, depremden etkilenen Adıyaman'ı ziyaret etti:
        Adıyaman'da depremzedeleri ağırlayan yurtlar yeni eğitim ve öğretim dönemin...
        Adıyaman'da depremzedeleri ağırlayan yurtlar yeni eğitim ve öğretim dönemin...
        DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, Adıyaman'da partisinin belediye başkanl...
        DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, Adıyaman'da partisinin belediye başkanl...
        Adıyaman'da firari hükümlü yakalandı
        Adıyaman'da firari hükümlü yakalandı