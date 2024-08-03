Adıyaman'da afetzedelere portatif su arıtma cihazı dağıtıldı

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Altınşehir Mahallesi K1 konteyner kentte yaşamını sürdüren afetzedelerin musluklarına portatif su arıtma cihazı kuruldu.

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