Adıyaman'da sit alanında kaçak kazı yapan 7 şüpheli yakalandı
Adıyaman'ın Besni ilçesinde sit alanında kaçak kazı yapan 7 zanlı gözaltına alındı.
Adıyaman'ın Besni ilçesinde sit alanında kaçak kazı yapan 7 zanlı gözaltına alındı.
İl ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Camuşçu köyündeki sit alanında kaçak kazı yapıldığı bilgisi üzerine operasyon düzenledi.
Operasyonda kaçak kazı yapan 7 şüpheli yakalandı.
Kazı alanında bir ruhsatsız av tüfeği, 25 mermi, jeneratör ile çok sayıda malzeme ele geçirildi.
Gözaltına alınan zanlıların jandarmadaki işlemleri sürüyor.
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