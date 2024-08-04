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        Adıyaman'da sit alanında kaçak kazı yapan 7 şüpheli yakalandı

        Adıyaman'ın Besni ilçesinde sit alanında kaçak kazı yapan 7 zanlı gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.08.2024 - 16:50 Güncelleme: 04.08.2024 - 16:56
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        Adıyaman'da sit alanında kaçak kazı yapan 7 şüpheli yakalandı
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        Adıyaman'ın Besni ilçesinde sit alanında kaçak kazı yapan 7 zanlı gözaltına alındı.

        İl ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Camuşçu köyündeki sit alanında kaçak kazı yapıldığı bilgisi üzerine operasyon düzenledi.

        Operasyonda kaçak kazı yapan 7 şüpheli yakalandı.

        Kazı alanında bir ruhsatsız av tüfeği, 25 mermi, jeneratör ile çok sayıda malzeme ele geçirildi.

        Gözaltına alınan zanlıların jandarmadaki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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