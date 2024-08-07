Doğu-Batı Dostluk ve İpek Yolu Rallisi'nin 5. durağı Nemrut Dağı oldu

Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığınca desteklenen ve bu yıl 18'incisi gerçekleştirilen Doğu-Batı Dostluk ve İpek Yolu Rallisi'ne katılanlar, Türkiye güzergahının beşinci durağı Nemrut Dağı'na ulaştılar.

Kente gece geç saatlerde ulaşan ralliciler Nemrut Dağı'na tırmandı, sporcular daha sonra dağda güneşin doğuşunu izleyip, dev heykellerle fotoğraf çektirdi.

Doğu Batı Dostluk ve Barış Rallisi Derneği Başkanı Nadir Serin, gazetecilere yaptığı açıklamada, organizasyon kapsamında Adıyaman'ın 5'inci durak noktası olduğunu söyledi.

İlk kez Nemrut Dağı'na çıktıklarını ifade eden Serin, "Biz buranın çok kolay bir yer olduğunu düşündük ama zorlu bir tırmanış oldu. Bu etaptan sonra Ağrı Doğubayazıt'a gideceğiz, oradan da İran'a geçeceğiz. Şu anda 5 ülkeden 28 yarışmacıyla buradayız. Amacımız Türkiye'nin güzelliklerini tanıtmak. Umarım yarışmacılarımız memleketlerine döndüklerinde buraların gönül elçileri olurlar." dedi. Sporculardan Semihe Serin, yarışmaya Almanya'dan katıldığını, Nemrut Dağı'nda güneşin en güzel şekilde doğuşunu izlediğini söyledi.