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        Doğu-Batı Dostluk ve İpek Yolu Rallisi'nin 5. durağı Nemrut Dağı oldu

        Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığınca desteklenen ve bu yıl 18'incisi gerçekleştirilen Doğu-Batı Dostluk ve İpek Yolu Rallisi'ne katılanlar, Türkiye güzergahının beşinci durağı Nemrut Dağı'na ulaştılar.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.08.2024 - 09:44 Güncelleme: 07.08.2024 - 09:44
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        Doğu-Batı Dostluk ve İpek Yolu Rallisi'nin 5. durağı Nemrut Dağı oldu
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        Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığınca desteklenen ve bu yıl 18'incisi gerçekleştirilen Doğu-Batı Dostluk ve İpek Yolu Rallisi'ne katılanlar, Türkiye güzergahının beşinci durağı Nemrut Dağı'na ulaştılar.

        Kente gece geç saatlerde ulaşan ralliciler Nemrut Dağı'na tırmandı, sporcular daha sonra dağda güneşin doğuşunu izleyip, dev heykellerle fotoğraf çektirdi.

        Doğu Batı Dostluk ve Barış Rallisi Derneği Başkanı Nadir Serin, gazetecilere yaptığı açıklamada, organizasyon kapsamında Adıyaman'ın 5'inci durak noktası olduğunu söyledi.

        İlk kez Nemrut Dağı'na çıktıklarını ifade eden Serin, "Biz buranın çok kolay bir yer olduğunu düşündük ama zorlu bir tırmanış oldu. Bu etaptan sonra Ağrı Doğubayazıt'a gideceğiz, oradan da İran'a geçeceğiz. Şu anda 5 ülkeden 28 yarışmacıyla buradayız. Amacımız Türkiye'nin güzelliklerini tanıtmak. Umarım yarışmacılarımız memleketlerine döndüklerinde buraların gönül elçileri olurlar." dedi.

        Sporculardan Semihe Serin, yarışmaya Almanya'dan katıldığını, Nemrut Dağı'nda güneşin en güzel şekilde doğuşunu izlediğini söyledi.

        Emanuel Nervo ise öğrenci olarak etkinliğe katıldığını, ilk kez Türkiye'ye geldiğini ve doğa güzelliklerini çok beğendiğini belirtti.

        ​​​​​​​Sporcular, İran, Türkmenistan, Özbekistan, Kazakistan ve Çin'den geçtikten sonra 28 Ağustos'ta turu Moğolistan'da bitirmeyi hedefliyor.

        Toplam 12 araç ve 28 sporcuyla yapılan rallide, Türkiye'nin yanı sıra İtalya, Almanya, Avusturya ve Moldova'dan pilotlar bulunuyor.

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