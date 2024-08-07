Adıyaman'da devrilen araçtaki 5 kişi yaralandı
Adıyaman'da hafif ticari aracın şarampole devrilmesi sonucu 1'i ağır 5 kişi yaralandı.
Adıyaman'da hafif ticari aracın şarampole devrilmesi sonucu 1'i ağır 5 kişi yaralandı.
Serdar Ö. idaresindeki 34 CPB 771 hafif ticari araç, Türmüz Mahallesi yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.
Kazada sürücü ile araçtaki 4 kişi yaralandı.
Ambulanslarla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan sürücünün hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.
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