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        Adıyaman'da devrilen araçtaki 5 kişi yaralandı

        Adıyaman'da hafif ticari aracın şarampole devrilmesi sonucu 1'i ağır 5 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.08.2024 - 12:30 Güncelleme: 07.08.2024 - 12:30
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        Adıyaman'da devrilen araçtaki 5 kişi yaralandı
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        Adıyaman'da hafif ticari aracın şarampole devrilmesi sonucu 1'i ağır 5 kişi yaralandı.

        Serdar Ö. idaresindeki 34 CPB 771 hafif ticari araç, Türmüz Mahallesi yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.

        Kazada sürücü ile araçtaki 4 kişi yaralandı.

        Ambulanslarla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan sürücünün hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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