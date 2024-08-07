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        İçişleri Bakan Yardımcısı Turan Adıyaman'da konuştu:

        İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın her zaman mazlumun yanında olduğunu söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.08.2024 - 18:07 Güncelleme: 07.08.2024 - 18:07
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        İçişleri Bakan Yardımcısı Turan Adıyaman'da konuştu:
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        İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın her zaman mazlumun yanında olduğunu söyledi.

        Turan, Perre Uygulama Oteli'nde düzenlenen "Muhtarlarımızla Yeni Yüzyıla Adım Adım Projesi" Adıyaman Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın selamını iletti.

        Adıyaman'ın depremlerde ağır hasar aldığını vurgulayan Turan, kent tarihinin oldukça geçmişe dayandığını anlattı.

        Muhtarlar buluşmasının 6'ncısını Adıyaman'da yaptıklarını belirten Turan, şöyle devam etti:

        "Uyuşturucuyla mücadele önemli bir parça olarak masamızda duruyor. Tabii ki uyuşturucu demişken mahallenin patronu, sahibi tabiri caizse sizlersiniz. O yüzden mutlaka bu konuda kolluk kuvvetlerimizle paslaşmanızı, varsa yanlış yapan uyarmanızı, uyuşturucu başta olmak üzere benzer sorunlarda mahallelerimize sahip çıkmanızı önemle istiyorum. Biz devlet yönetimimizin en temeli olarak muhtarlarımızı görüyoruz. 1830'larda muhtarlık seçimi oldu, memlekette çok kıymetli bir paydı. Dünyada seçimin, bürokrasinin olmadığı yıllarda bu topraklarda muhtarlık seçimi oldu, bunun altını bin kez çiziyorum. Dün mahallede asayişi sağlayan, huzuru temin ve tesis eden muhtarlarımız bugün 780 bin kilometrekare bu vatan toprağında devletimizin gören gözü, işiten kulağı olmaya devam ediyor."

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mazlumların yanında olduğunu hatırlatan Turan, "Cumhurbaşkanı'mız Recep Tayyip Erdoğan her zaman mazlumun yanında oldu. Hep dik durdu hiç onlara esas duruşta durmadı. Oysa onlar esas duruşta olacak birini, her dediğine 'evet' diyen bir Türkiye istiyorlar." dedi.

        Türkiye Muhtarlar Konfederasyonu Başkanı Bekir Aktürk, muhtarların öneminden bahsederek, "Muhtarlık camiası 1829 yılında başlayan günümüze kadar gelen bir Türk kültürünün, bu coğrafyanın vazgeçilmez bir parçasıdır. Devletimizin en uç hizmet bireyleridir, halkın arasındaki devletin kılcal damarı, sinir uçlarıdır." diye konuştu.

        Programa, Vali Yardımcısı Mehmet Tığlı, Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, Adıyaman Muhtarlar Federasyonu Başkanı Abdulkadir Geylani Taş, muhtarlar ve ilgililer katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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