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        Adıyaman'da fıstık hırsızı 4 zanlı tutuklandı

        Adıyaman'ın Besni ilçesinde ağaçlardan fıstık çalarken suçüstü yakalanan 4 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.08.2024 - 20:38 Güncelleme: 07.08.2024 - 20:38
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        Adıyaman'da fıstık hırsızı 4 zanlı tutuklandı
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        Adıyaman’ın Besni ilçesinde ağaçlardan fıstık çalarken suçüstü yakalanan 4 şüpheli tutuklandı.

        Besni İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, durumundan şüphelendikleri bir otomobili takibe aldı.

        Otomobilde bulunan şüpheliler T.Ö., Y. C., A.G. ile E.A. ilçeye bağlı Karagüveç Köyünde fıstık bahçesinden yaklaşık 250 kilogram fıstık çaldıkları esnada ekiplerce suçüstü yakalandı.

        Jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli mercilere sevk edilen 4 zanlı tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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